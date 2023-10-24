Стерлинг оценил решение рефери остановить бой Махачева и Волкановски на UFC 294

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о победе российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева в реванше с австралийцем Александром Волкановски.

«Если бы мы увидели пятираундовую войну в их исполнении, то комментарии были бы уже другими. Но тот факт, что Ислам так уверенно победил такого жёсткого оппонента, как Волкановски, да ещё в первом раунде, пусть и на коротком уведомлении, показывает, что Ислам не без причины чемпион. Волк был ошеломлён, когда по нему попали. Чуть ли не окаменевшим, и Ислам его просто добивал. Он был в ауте. Когда рефери вмешался, он признал, что с него хватит», – сказал Стерлинг на канале FunkMasterMMA в YouTube.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим:

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