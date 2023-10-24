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«Ему нужно это исправить». Стерлинг дал совет Чимаеву после его победы в бою с Усманом

«Ему нужно это исправить». Стерлинг дал совет Чимаеву после его победы в бою с Усманом
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о победе Хамзата Чимаева, одержанной им в поединке с нигерийцем Камару Усманом. Противостояние проходило на турнире UFC 294 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я считаю, что Усман показал хороший бой. Чимаев в первом раунде – настоящий огонь, но, как я подмечал и ранее, потом он начинает замедляться. Когда уровень соперника высок и всё не заканчивается в первом раунде, дальше уровень противостояния становится всё конкурентнее. Мне кажется, над этим ему нужно поработать. Ему следует исправить это перед титульным боем с таким парнем, как Шон Стрикленд, который совершенно не устаёт», — сказал Стерлинг на канале FunkMasterMMA в YouTube.

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