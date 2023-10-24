Ислам Махачев отреагировал на решение UFC не давать ему первое место в рейтинге P4P

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал решение промоушена не ставить его на первое место рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Ислам сейчас занимает в нём вторую позицию. Лидером является американский чемпион лиги в тяжёлом весе Джон Джонс.

«Я сам, честно сказать, ещё не видел. Кто составляет эти рейтинги и для чего, не знаю. Я уже выиграл у первого номера P4P, и меня не поставили на первое место. Даже сейчас – почему меня не поставили – ничего удивительного нет. Может, какие-то свои выгоды хотят. Я не знаю, как по-другому первого места достичь. Не знаю, какой путь», — сказал Махачев в интервью СМИ.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: