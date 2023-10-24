Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев отреагировал на решение UFC не давать ему первое место в рейтинге P4P

Ислам Махачев отреагировал на решение UFC не давать ему первое место в рейтинге P4P
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал решение промоушена не ставить его на первое место рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Ислам сейчас занимает в нём вторую позицию. Лидером является американский чемпион лиги в тяжёлом весе Джон Джонс.

«Я сам, честно сказать, ещё не видел. Кто составляет эти рейтинги и для чего, не знаю. Я уже выиграл у первого номера P4P, и меня не поставили на первое место. Даже сейчас – почему меня не поставили – ничего удивительного нет. Может, какие-то свои выгоды хотят. Я не знаю, как по-другому первого места достичь. Не знаю, какой путь», — сказал Махачев в интервью СМИ.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим:

Материалы по теме
Что ещё нужно сделать Махачеву? Даже великая победа не позволила Исламу стать королём UFC
Что ещё нужно сделать Махачеву? Даже великая победа не позволила Исламу стать королём UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android