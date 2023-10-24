Тренер Асбарова: если Сослан не видит угрозы, готовится плохо. Но к Папину — строгий режим

Тренер Сослана Асбарова (4-0, 1 КО) Али Пидуриев рассказал, как ответственно боксёр готовится к поединку с соотечественником Алексеем Папиным (15-1, 14 КО). Поединок пройдёт 28 октября на московской «ЦСКА Арене».

«Сослан в хорошей форме. В этом поединке он будет в лучших кондициях, чем в Дубае. Это точно. У нас было три этапа подготовки – мы готовились три месяца. И спарринги, и общая физическая подготовка, и тактическая работа. Будет хороший бой. Считаю, что Папин – это сильный боксёр. Но у Сослана такой характер… Если он не видит угрозу, то он плохо готовится, сборы плохо проходит, режим неидеально соблюдает. Вот когда у него был бой с Олегом Фомичёвым, он готовился халатно, думая, что это лёгкий соперник. В итоге сам поединок получился таким тяжёлым. А на Диму Кудряшова Сослан готовился очень хорошо. А как Сослан готовится на Алексея Папина… Строгий режим, всё подчинено подготовке, всё чётко. У меня к нему вообще нет вопросов.

Даже во время подготовки к Диме Кудряшову он позволял себе чуть нарушить режим. Например, поздно прийти домой. А сейчас и такого близко нет. Как солдат отрабатывает. Всё чётко. Сослан Асбаров понимает, с каким соперником ему предстоит столкнуться. Алексей Папин – бьющий парень, который в любой момент может досрочно закончить бой. Мы понимаем, с чем мы сталкиваемся. Это большой вызов. Мы в себе уверены! На его этапе карьерё набивать себе рекорд какими-то лёгкими боями и не хочется, и уже поздно. Мы готовы к таким серьёзным боям, как встреча с Алексеем Папиным», — сказал Пидуриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.