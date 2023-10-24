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Победитель Кубка Европы по боксу Кузнецов высказался о запрете участия россиян в ОИ

Победитель Кубка Европы по боксу Кузнецов высказался о запрете участия россиян в ОИ
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Победитель Кубка Европы по боксу Максим Кузнецов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. По словам Кузнецова, сейчас необходимо просто продолжать работать, потому что решения по допуску могут поменять в одно мгновение.

«Тренер наш всегда говорит, что сегодня не пускают, а завтра пустят. Нет определённого понимания, будем боксировать на Олимпиаде или нет. Нужно готовиться на максимум и верить в лучшее. Решение могут поменять мгновенно», — сказал Максим Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Кузнецов поделился впечатлениями от победы на Кубке Европы по боксу, который проходил в Будве (Черногория). В финале Максим победил спортсмена из Болгарии Ясена Радева.

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