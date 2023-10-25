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Кормье назвал причину, по которой Махачева тяжело сравнить с Хабибом

Кормье назвал причину, по которой Махачева тяжело сравнить с Хабибом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье объяснил, почему Исламу Махачеву будет тяжело сравниться в статусе с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я считаю, что Исламу нужно продолжать работать, если мы задумываемся о сравнении с величием Хабиба. Послушайте, в этом нолике есть нечто особенное, не так ли? Это привилегия – не иметь поражений, иметь карьеру, которая была у Хабиба. Никаких ошибок.

Мы знаем, насколько велик Джон Джонс, но у него есть поражение дисквалификацией, он потерял свой нолик. Ислам велик, но его нокаутировали, он допустил ошибку. Ошибки случаются в MMA, и иметь карьеру как у Хабиба, ни разу не допустить ошибку… это не нереально», — сказал Кормье в эфире ESPN.

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