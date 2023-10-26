Малиньяджи: Майк Тайсон не окажет влияния на Нганну, он нужен ради внимания

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Поли Малиньяджи высказался о предстоящем поединке между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Майк Тайсон не окажет абсолютно никакого влияния на Нганну. Абсолютно никакого. Он выступает в роли заголовка, чтобы привлечь больше внимания. К несчастью, фанаты MMA – самые глупые среди всех видов спорта.

Они считают, что Майк Тайсон изменит ситуацию и подтолкнёт Нганну. На самом деле, любой, кто понимает бокс, знает: для того, чтобы перенять стиль Тайсона, нужно быть низким. Маятник Тайсона не предназначен для высоких парней. Это контрпродуктивно для них. Нганну ниже [Фьюри], но не настолько. И он не обладает должной скоростью, чтобы реализовать тактику Тайсона», — приводит слова Малиньяджи OLBG.

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