Россиянин, побеждавший Фьюри, рассказал, как нужно действовать Нганну

Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, высказался о его предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

«Если взять мою подготовку — я бы тоже изо всех сил готовился, но ничего не ждал в дальнейших раундах. Я бы, наверное, приложил все силы к тому, чтобы ему урон побыстрее нанести, попасть больше ударов. Тактика – победи или упади. Но если брать меня сейчас, я бы всё равно вышел с одним планом: либо ударить, либо проиграть», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: