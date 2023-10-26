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Россиянин, побеждавший Фьюри, рассказал, как нужно действовать Нганну

Россиянин, побеждавший Фьюри, рассказал, как нужно действовать Нганну
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Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, высказался о его предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

«Если взять мою подготовку — я бы тоже изо всех сил готовился, но ничего не ждал в дальнейших раундах. Я бы, наверное, приложил все силы к тому, чтобы ему урон побыстрее нанести, попасть больше ударов. Тактика – победи или упади. Но если брать меня сейчас, я бы всё равно вышел с одним планом: либо ударить, либо проиграть», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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