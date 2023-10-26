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Бабанин – о Нганну: человек пришёл в бокс с улицы. Может, он тебя с ноги ударит случайно?

Бабанин – о Нганну: человек пришёл в бокс с улицы. Может, он тебя с ноги ударит случайно?
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Известный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся со звёздным британцем Тайсоном Фьюри на любительском ринге, высказался о его предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC, камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.

«Человек пришёл с улицы, и ты не знаешь, как он поведёт себя в боксе. Может, он тебя с ноги ударит случайно? Бывает, стоишь в паре с кикбоксёрами и видишь, как у них нога поднимается на рефлексе. Ноги вылетают вместе с руками — ты должен быть готов к этому. А Нганну дрался в UFC, и у него может вылететь всё что угодно. Но в этой ситуации всё зависит от судьи. Он должен пресекать такую тему», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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