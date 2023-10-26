Максим Бабанин оценил успехи Тимофея Цзю

Известный российский боксёр Максим Бабанин высказался о карьерных успехах действующего обладателя титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийца Тима Цзю (24-0, 17 KO), сына бывшего абсолютного чемпиона Кости Цзю.

«У него просто великолепно работает команда в Австралии. Красавец, просто молодец. Я не думал, что он будет боксировать на таком высоком уровне. Опять же, грамотно ведут. Сначала бил «мешков», как мы все это делаем. А теперь вышел на такой уровень, очень сильно набрал, красавчик», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника, Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло. Однако американец отказался от защиты, после чего Тим получил статус полноценного чемпиона.