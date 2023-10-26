Оливейра рассказал о подготовке к бою с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался о подготовке к бою с россиянином Исламом Махачевым в UFC.

«Все знают, что я следующий. Я первый в рейтинге, одержал великую победу и готов сражаться, как и раньше. Я был готов к этому бою, пока не получил порез. Я следующий в очереди.

Никто ещё ничего мне не сказал. Они знают, кто я, знают, что я собой представляю, знают, что я буду много тренироваться, чтобы стать чемпионом. Я тренируюсь и готовлюсь к этому. И я не дерусь за деньги — нет, я борюсь за то, чтобы творить историю, борюсь за своё наследие. Так что я буду продолжать тренироваться, продолжать готовиться», — приводит слова Оливейры BJ Penn.

Напомним, Оливейра должен был драться с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294, но был вынужден сняться из-за травмы.

Вместо Оливейры соперником Махачева в итоге стал австралиец Александр Волкановски, которого он победил нокаутом в первом раунде.