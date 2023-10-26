Фьюри дал совет Волкановски после поражения от Махачева

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри дал совет бойцу UFC Александру Волкановски после его поражения в поединке с Исламом Махачевым.

«Я видел бой Волкановски с Махачевым. Посоветовал бы Александру просто идти вперёд. Он очень классный профессиональный спортсмен. Ты всегда можешь победить или проиграть. Нужно просто встать, отряхнуться и вернуться, чтобы продолжать надирать задницы», – приводит слова Фьюри The MAClife.

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.