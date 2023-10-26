Оливейра прокомментировал поединок Махачева с Волкановски

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра дал комментарий по поводу поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я говорил это прежде, и мы увидели подтверждение того, что Ислам сильно эволюционировал как ударник. Посмотрите, как он прочитал этот бой – начал бить низко и перевёл на голову. Отдаю ему должное, а также выражаю уважение Волкановски за то, что он принял бой на коротком уведомлении. Респект обоим – они великие бойцы, а Ислам — великий чемпион», — сказал Оливейра One Hour MMA.

Напомним, именно Оливейра должен был драться с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294, но был вынужден сняться из-за травмы.

Вместо Оливейры соперником Махачева в итоге стал австралиец Александр Волкановски, которого он победил техническим нокаутом в первом раунде.