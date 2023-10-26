Источник: саудовцы очень много заплатили Тайсону, чтобы он делал вид, что тренирует Нганну

Обозреватель смешнных единоборств Кевин Йол рассказал о роли Майка Тайсона в подготовке бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с британскии тяжеловесом Тайсона Фьюри.

«Мне сказали, что саудовцы очень, очень достойно заплатили Майку Тайсону, чтобы он играл роль тренера Фрэнсиса Нганну. Они обращаются к звёздным боксёрам, таким как [Мэнни] Пакьяо, Джордж Форман, Флойд Мейвезер и другим, чтобы они были вовлечены.

Он [Тайсон] не тренировал Фрэнсиса, но было решено, что его присутствие привлечёт больший интерес к событию. Его тренировал Дьюи Купер», — сообщил Йол в соцсети Х (ранее Twitter).

Бой Нганну и Фьюри состоится 29 октября в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Для камерунского бойца этот поединок станет дебютом в боксе.