Непобеждённый чемпион мира по версии IBF бросил вызов брату Тайсона Фьюри

Австралийский боксёр Джей Опетайя, выступающий в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг), заявил о готовности провести боксёрский поединок с Томми Фьюри — братом Тайсона Фьюри, ранее выступавшим в смешанных единоборствах.

«Знаете, бокс — это моя работа. Так что хотя Томми Фьюри не в моих планах, но если он захочет драться за титул чемпиона мира, то, конечно, может прийти и побороться за него. Я с радостью выбью из него всё дерьмо и сразу же вернусь к погоне за поясами. Я никогда не смотрел его бои вживую, но видел несколько хайлайтов в социальных сетях. Он не такое уж и дерьмо.

Парень знает, что делает, и он из боксёрской семьи. Однако в этой игре есть уровни, и я нахожусь на уровне чемпиона мира, борюсь за титулы. Ему ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы добраться до этой вершины, но если он хочет попробовать, хочет приехать в Австралию и устроить большой бой, то давайте сделаем это», — сказал Опетайя в интервью FOX Sports Australia.

Всего на счету австралийца 23 поединка на профессиональной арене. Он побеждал во всех, 18 раз — нокаутом. Титул IBF Опетайя завоевал в июле 2022 года, победив Майриса Бриедиса единогласным решением судей.

На счету Томми Фьюри 10 поединков в боксе. Последние два он провёл с Youtube-блогерами: Джейком Полом и Оладжиде Олатунджи, более известным под ником KSI.