Биспинг: если Фьюри проиграет Нганну, то его бой с Усиком будет под угрозой

Бывший боец UFC, а ныне обозреватель единоборств Майкл Биспинг выдвинул предположение, что ожидаемый поединок Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком может оказаться под угрозой срыва, если британец не сможет одолеть бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, с которым у него назначен коммерческий бой.

«Если у Нганну получится включиться, то бой Фьюри и Усика 100% будет в опасности. Это риск, на который идёт Тайсон Фьюри, и ему нужно быть осторожнее. Каждый раз, когда вы недооцениваете противника, он может неожиданно укусить вас.

Вы видели такое ранее, когда чемпион слишком самонадеянно думал, что сможет пронзить соперника, и ему дадут огромный кусок пирога. Но этот бой — настоящая авантюра для Фьюри. Что произойдёт, если его нокаутируют? Что, если одна из ракет Нганну приземлится? Свет погаснет не только для Фьюри, но и для его боя с Александром Усиком», — приводит слова Биспинга Global Boxing News со ссылкой на Betway Sports.

Напомним, бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британский боксёр-тяжеловес в этом поединке не будет рисковать своими титулами, так как Нганну находится вне рейтингов.