Алексей Тищенко — о бое Фьюри-Нганну: бокс без проблем победит

Двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что бокс без проблем победит в этом противостоянии. У Нганну крайне мало шансов на победу в этом бою. Для Фьюри это будет лёгкий бой и лёгкие деньги», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой Фьюри и Нганну пройдёт по правилам бокса и продлится 10 раундов. Их боксёрский поединок назначен на 28 октября. Местом проведения станет столица Саудовской Аравии — Эр-Рияд.

Для Нганну предстоящий поединок станет дебютом в профессиональном боксе. Фьюри не будет рисковать своими титулами, так как Нганну не включён ни в один из рейтингов.