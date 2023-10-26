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Аспиналл указал, почему у Павловича в их бою может быть преимущество

Аспиналл указал, почему у Павловича в их бою может быть преимущество
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Британский боец UFC Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена (до 120 кг), обратил внимание на тот факт, что россиянин Сергей Павлович должен был быть запасным бойцом на сорвавшемся чемпионском поединке между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем на UFC 295. Поэтому, как считает Том, Сергей может быть в лучшей физической форме в их бою.

«Да, Павлович должен был страховать этот бой, поэтому он готов. Он готов. Могу сказать, что не каждый решится на бой с Сергеем [при таких обстоятельствах]», — сказал Аспиналл на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Павлович и Аспиналл встретятся на UFC 295. Турнир состоится в Нью-Йорке 11 ноября.

Сергей Павлович провёл тренировку на свежем воздухе:

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