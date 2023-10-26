Майк Тайсон ответил на вопрос про бой с Фёдором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легенда бокса Майк Тайсон признался, что не планирует проводить поединок с прославленным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко. Ранее Фёдор выражал желание сразиться с Тайсоном по правилам бокса.

«Боя с Фёдором не будет. Он один из моих идолов», — приводит слова Тайсона «Спорт-экспресс».

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Сейчас Фёдору 47 лет.

Главные победы Фёдора Емельяненко: