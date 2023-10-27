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Макс Холлоуэй бросил вызов Джастину Гэтжи

Макс Холлоуэй бросил вызов Джастину Гэтжи
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Бывший чемпион UFC в полулегкой весовой категории Макс Холлоуэй обратился к обладателю титула BMF Джастину Гэтжи. Американский боец MMA предложил соотечественнику провести поединок.

«Братка, если передумаешь ждать Махачева, как насчёт того, чтобы устроить зарубу для фанатов?», – написал Холлоуэй в своих соцсетях.

Ранее Джастин Гэтжи заявил о том, что он является следующим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым на текущий момент владеет российский боец MMA Ислам Махачев. По словам «Хайлайта», он не собирается принимать другие бои.

Напомним, профессиональный рекорд Макса Холлоуэя в смешанных единоборствах составляет 25-7. На счету Джастина Гэтжи 25 побед в 29 боях.

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