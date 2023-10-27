Дана Уайт рассказал, с кем подерётся победитель боя Павлович – Аспиналл

Победитель боя за временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом подерётся с сильнейшим в паре Джон Джонс – Стипе Миочич. Об этом сообщил генеральный директор UFC Дана Уайт.

«Джон и Стипе должны были драться. Джонс получил травму и пропустит 8-9 месяцев. Павлович и Аспиналл проведут поединок за временный титул, и победитель будет ждать боя Джонса и Миочича. Мы должны провести этот бой. Две величайшие легенды в спорте хотят драться [друг с другом], а фанаты хотят это увидеть», – заявил промоутер на пресс-конференции Power Slap League.

Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс. Его в очном противостоянии оспорят российский боец Сергей Павлович и Том Аспиналл из Великобритании – они подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.