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Дана Уайт рассказал, от чего зависит возможный реванш Махачева с Оливейрой

Дана Уайт рассказал, от чего зависит возможный реванш Махачева с Оливейрой
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Генеральный директор UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, собирается ли лига предпринять ещё одну попытку организации реванша между чемпионом UFC в лёгком весе, россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Всё будет зависеть от восстановления Оливейры. Это было очень неприятное рассечение, которое оказалось очень глубоким. Хорошо, что Оливейра обратился к пластическому хирургу — так его как следует зашили. Надеюсь, что Чарльз восстановится быстро и правильно», — приводит слова промоутера MMAJunkie.

Напомним, в октябре 2022 года Ислам Махачев сабмишеном во втором раунде одолел Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. 21 октября на UFC 294 они должны были провести реванш, но бразилец не смог выйти на бой из-за глубокой сечки над глазом. Его заменил австралиец Александр Волкановски, который уступил Махачеву в первом раунде.

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