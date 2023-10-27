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Евгений Тищенко: Фьюри победит Нганну в первых раундах, это лёгкие деньги

Евгений Тищенко: Фьюри победит Нганну в первых раундах, это лёгкие деньги
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Боксёр лиги RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-обладателем титула UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, что для Фьюри это будет лёгкий бой и лёгкие деньги. Тем более я уже видел новости, что зимой он встретится с Усиком. Считаю, будет досрочная победа Фьюри в начальных раундах. Нганну не сможет выглядеть конкурентоспособно с одним из лучших боксёров мира», – заявил Тищенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британец и камерунец проведут выставочный поединок по правилам бокса.

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