Рамазан Исмаилов выразил уверенность в том, что Штырков может победить Минеева

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о предстоящем поединке по кикбоксингу между бойцом клуба «Архангел Михаил» Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым.

«Смотрите: до боя с Ерохиным я давал Ивану хорошие шансы. Смотрел его поединок с Петром Романкевичем по кикбоксингу и мог дать положительные прогнозы для Ивана в поединке с Владимиром Минеевым.

Если Иван сделал правильные выводы после боя с Ерохиным, разобрал ошибки и нашёл причины, которые привели к такому поражению, то бой с Минеевым может получиться очень хорошим. Сейчас важно, чтобы Штырков психологически вытянул эту ситуацию и показал все свои навыки.

Поэтому скажу так: если взять за основу бой с Ерохиным, то у Владимира Минеева тоже есть сильный удар. А если взять за основу бой Штыркова с Романкевичем, то я даю Ивану шанс и даже вижу его победителем в противостоянии с Владимиром Минеевым.

Самое главное — это план на бой. В любом случае Владимир — высококлассный ударник, с ним на «авось» не получится. Нужно брать спарринг-партнёров и пахать. От чего-то надо исходить. В боксе Ваня чуть-чуть набрал, получил определённый опыт. Всё равно Штырков растёт от боя к бою. Одним словом, будем болеть за Ивана и желать ему победы в этом бою. Главное, чтобы он подошёл с холодной головой», – сказал Исмаилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.