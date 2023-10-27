Чейл Соннен сравнил российского бойца UFC с Майком Тайсоном

Бывший боец MMA Чейл Соннен сравнил топового российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича с легендарным боксёром Майком Тайсоном.

«Аспиналл — единственный человек, который согласился на бой с Павловичем. Сергей вырубил шесть парней подряд в первом раунде в тяжёлом дивизионе UFC. Это было в стиле Майка Тайсона. Помните, когда Дон Кинг искал каких-нибудь бездомных, которые за пару баксов просто закроют рот и выскочат на ринг против «Железного Майка», — сказал Соннен на своём ютуб-канале Chael Sonnen.

Напомним, профессиональный рекорд Сергея Павловича в смешанных единоборствах составляет 18-1. Сейчас он располагается на втором месте в рейтинге тяжеловесов UFC и идёт на серии из шести побед. Свой следующий поединок Сергей проведёт с британцем Томом Аспиналлом. Они подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). На кону в предстоящей битве будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.