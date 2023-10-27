Стали известны следующие соперники Мусалова и Хейбати

Анонсированы звёздные поединки ближайшего турнира «Наше Дело».

Российский непобеждённый кулачный боец Хайбула Мусалов по прозвищу Хищник проведёт свой следующий поединок против профессионального бойца смешанного стиля Михаила Гогитидзе, на счету которого 24 поединка по ММА.

Мохаммад Хейбати, который известен под прозвищем Перс, столкнётся в очном противостоянии с победителем Гран-при «Гангстеров» Тимурланом «Барсом»» Пирматовым. Они проведут поединок за звание главного гангстера индустрии.

Полный список боёв:

Хайбула Мусалов проведет поединок против Михаила Гогитидзе.

Мохаммад Хейбати подерется с Тимурланом Пирматовым.

Давид Хачатрян сразится против Ислама Кадиева.

Фарид «Фара» Ядуллаев проведёт матч-реванш против Байрама «Байры» Кахруманова.