Комментатор UFC — о бое Павловича с Аспиналлом: Это отличный поединок, они готовы убивать

Американский комментатор UFC Джон Аник поделился мнением о бое за звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«В любом случае очень тяжело лишиться главного боя турнира с участием величайшего бойца всех времён и будущего члена Зала славы UFC. Но с точки зрения общей значимости для тяжёлого дивизиона UFC Павлович против Аспиналла — это отличный бой! Оба в максимально заряжены и готовы убивать», – написал Джон Аник в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, главным событием UFC 295 должна была стать битва между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, но первая строчка рейтинга pound-for-pound Джонс получил травму незадолго до начала турнира. Руководство организации решило провести бой за временный пояс, в котором сразятся Павлович и Аспинал.

Отметим, что UFC 295 пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке.