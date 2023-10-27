Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде

Сегодня, 27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед боем между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну. Поединок пройдёт на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Фьюри показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Отметим, что поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.