Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания боксёрского турнира с главным боем Фьюри — Нганну

Результаты взвешивания боксёрского турнира с главным боем Фьюри — Нганну
Фьюри и Нганну
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед турниром, в котором главным событием вечера станет поединок между британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Турнир пройдёт на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Итоги взвешивания турнира в Эр-Рияде с главным боем Фьюри – Нганну:

Тайсон Фьюри (125,6 кг) – Фрэнсис Нганну (123,4 кг);

Фабио Уордли (109,3 кг) – Дэвид Аделейе (105,2 кг);

Джозеф Паркер (113,3 кг) – Саймон Кин (115,7 кг);

Арсланбек Махмудов (117,9 кг) – Джуниор Энтони Райт (103,9 кг);

Карлос Такам (116,6 кг) – Мартин Баколе (135,6 кг).

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну
29 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Фрэнсис Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android