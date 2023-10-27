Результаты взвешивания боксёрского турнира с главным боем Фьюри — Нганну

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Сегодня, 27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед турниром, в котором главным событием вечера станет поединок между британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Турнир пройдёт на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Итоги взвешивания турнира в Эр-Рияде с главным боем Фьюри – Нганну:

Тайсон Фьюри (125,6 кг) – Фрэнсис Нганну (123,4 кг);

Фабио Уордли (109,3 кг) – Дэвид Аделейе (105,2 кг);

Джозеф Паркер (113,3 кг) – Саймон Кин (115,7 кг);

Арсланбек Махмудов (117,9 кг) – Джуниор Энтони Райт (103,9 кг);

Карлос Такам (116,6 кг) – Мартин Баколе (135,6 кг).

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.