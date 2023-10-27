Сослан Асбаров и Алексей Папин прошли процедуру взвешивания

Российские боксёры первого тяжёлого веса Алексей Папин (15-1, КО 14) и Сослан Асбаров (4-0, КО 1) прошли официальную процедуру взвешивания накануне очного поединка на московской «ЦСКА Арене». Этот бой организован «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

На процедуре взвешивания Папин оказался легче соперника. Его вес составил – 89,95 кг, а Асбарова – 90,6 кг.

В соглавном событии шоу 28 октября между собой в четырёхраундовом боксёрском поединке в первом среднем весе встретятся чемпион мира по боевому самбо, известный боец ММА Расул Мирзаев и популярный кулачник Мартин Джуарян. Но для обоих бокс не является каким-то новым видом единоборств.

В официальной статистике Джуаряна на BoxRec пять побед и одно поражение, а в активе Мирзаева одна победа над Николаем Чибисовым. Результат боксёрской встречи Мирзаева и Искандара Зияева в официальной статистике не отражён. Вес Джуаряна составил 69,35 кг, а Мирзаева – 69,5 кг.