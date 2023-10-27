Алексей Папин прокомментировал предстоящий бой с Сосланом Асбаровым

Российский боксёр Алексей Папин (15-1, КО 14) поделился мыслями насчёт предстоящего боя с Сосланом Асбаровым (4-0, КО 1), который был организован «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России. Поединок пройдёт на московской «ЦСКА Арене»

«Я счастлив и доволен, что этот бой состоится. Мы долго к нему шли. А так у меня был год простоя (последний бой Папина прошёл 29 октября 2022 года). Я рад, что возвращаюсь на ринг. За какое-то время до боя я сильно сократил своё присутствие в медиа. Честно говоря, не хотел отвлекаться, по максимуму хотел восстанавливаться после тренировок. Всё-таки год простоя, и тренировочный процесс давался непросто, поэтому всё свободное время я уделял восстановлению. Да, я сменил имидж, чтобы было проще. Нужно было ещё в начале подготовки постричься (налысо), чтобы отросло, а так я затянул. Но и сейчас нормально.

Меня считают фаворитом? Я абстрагируюсь от этого всего, не захожу в соцсети, не читаю интервью спортсменов. Да, мне где-то скидывают какие-то цитаты, что-тот-то высказался так. Но я особо не вникаю в это всё. У меня хорошее отношение к Сослану, я с уважением отношусь к нему как к спортсмену. Как человека я толком его не знаю», – приводит слова Папина Федерация бокса России.