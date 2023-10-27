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Бывший спарринг-партнёр Усика и Фьюри дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона

Бывший спарринг-партнёр Усика и Фьюри дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона
Тайсон Фьюри
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Боксёр Мартин Баколе, который являлся спарринг-партнёром украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри, дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Я думаю, Тайсон очень хорош. У него есть всё, чтобы остановить Усика, — по очкам или нокаутом. Считаю, что, Тайсон победит. Тайсон отлично двигается, он не похож на Джошуа. Попросту не знаю, как Усику добиться победы в этом бою», – сказал Баколе в интервью Seconds Out.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт в декабре этого года или в начале следующего года. При этом в команде британца рассказали, что поединок может состояться 23 декабря.

Отметим, что завтра, 28 октября, Фьюри проведёт поединок с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

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