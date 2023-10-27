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Усик будет присутствовать на поединке Нганну и Фьюри

Усик будет присутствовать на поединке Нганну и Фьюри
Александр Усик
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Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинца Александра Усика, рассказал, что боксёр прилетел на бой между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну не просто так.

«Если на то будет воля божья, Усик будет присутствовать на поединке. Он должен прилететь через час. Послушайте, что бы ни случилось, на то должна быть причина. И мы здесь тоже не просто так. Все знают, почему мы здесь находимся. Потому что мы готовимся анонсировать большой поединок.

Итак, Усик будет здесь. Мы знаем на 99,9%, какой результат будет в субботнем бою. Но всё может произойти. Мы подождём, и, как только всё завершится, мы можем делать законный следующий шаг», – сказал Красюк в эфире Top Rank.

Напомним, бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну
29 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Фрэнсис Нганну
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