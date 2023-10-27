«Упс, я сдал этот секрет». Менеджер Усика — о слухах о получении Александром ВНЖ в Испании

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, отреагировал на слухи о том, что боксёр подал документы на получение вида на жительство в Испании.

«Мы запланировали тренировочный лагерь для Усика, который пройдёт в Европе. Александр прибудет в Эр-Рияд из Испании. Упс, я сказал это вслух. Я сдал этот секрет… Так что Усик будет там тренироваться, заниматься подготовкой. Я могу пожелать удачи Тайсону и буду молиться за него, чтобы с ним было всё в порядке и он вышел здоровым из боя с Нганну», — приводит слова Красюка Xsport.ua со ссылкой на Top Rank.

Ранее Красюк рассказал, для чего Усик прилетел на бой между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну.