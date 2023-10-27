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Иван Емельяненко одержал вторую победу в MMA

Иван Емельяненко одержал вторую победу в MMA
Иван Емельяненко
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27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве российский боец Иван Емельяненко одержал вторую победу в MMA. Дело в бою с Юрием Рябым дошло до судейского решения. Судьи оценили эту ожесточённую рубку. В итоге победу отдали Ивану раздельным вердиктом.

Отметим, что Иван дебютировал в смешанных единоборствах в мае текущего года. Тогда ему удалось единогласным решением судей одолеть бойца поп-MMA Алексея Леденёва.

Напомним, главным боем вечера станет поединок между россиянином Владиславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан и представителем Беларуси Петром Романкевичем. Бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

Отметим, что Иван является братом известных российских бойцов Александра Емельяненко и Фёдора Емельяненко.

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