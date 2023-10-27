Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве в битве между российскими бойцами Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова. Поединок продлился три раунда и завершился судейским решением. Все трое рефери приняли сторону Василевского.

Отметим, что Василевский является профессиональным спортсменом, который выступает на соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам.

Напомним, главным боем вечера станет поединок между россиянином Владиславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан и представителем Беларуси Петром Романкевичем. Бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

Профессиональный рекорд 35-летнего Василевского составляет 36 побед при девяти поражениях по версии портала Fight Time.