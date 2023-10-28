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Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью

Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью
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27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве прошла битва между Шовхалом Чураевым и Шамилем Галимовым, которая завершилась вничью.

Поединок закономерно добрался до судейского решения. На протяжении всей дистанции предпочтительнее выглядел Шовхал. Но судьи увидели удачные действия и от Галимова. В итоге раздельным решением рефери бой завершился вничью.

Отметим, что бой с Галимовым был реваншем: Шовхал ранее побеждал Шамиля раздельным решением судей.

Предыдущий поединок Шовхал провёл в декабре 2022 года против Тимурлана Пирматова. Тогда Чурчаев победил решением судей.

Напомним, главным боем вечера станет поединок между россиянином Владиславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан и представителем Беларуси Петром Романкевичем. Бой пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

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