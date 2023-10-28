Вячеслав Дацик проиграл Петру Романкевичу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В ночь с 27 на 28 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве прошёл поединок между россиянином Вячеславом Дациком и белорусом Петром Романкевичем. Развязка боя наступила во втором раунде. Романкевич одержал победу техническим нокаутом.

До боя с Романкевичем Дацик высоко оценивал навыки белоруса, назвав своего соперника сильным лоу-кикером с хорошим ударом.

Напомним, ранее Иван Емельяненко одержал вторую победу в ММА, победив раздельным решением судей Юрия Рябого. В следующем поединке в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова единогласным решением судей. В соглавном бою вечера Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью.