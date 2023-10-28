Дацик — о поражении от Романкевича: дочь впервые на бой пришла, а батя обосрался

Российский боец Вячеслав Дацик высказался после поражения в боксёрском поединке с белорусом Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Романкевич одержал победу техническим нокаутом.

«Первый раунд классно порубились, а дальше керосин кончился и пропустил плюшку. Мог ли продолжать? В стойке, наверное, упал бы, а в партере ещё могли бы повозиться. Керосин кончился ещё в первом раунде.

Это особенно обидное поражение? Сегодня дочь впервые на бой пришла, и батя обосрался. Но ничего, батяня ещё вернется.

Не готов был к бою: задышал, замедлился, лень уклончики было уже делать, на дыхании сказывалось — ну и плюху пропустил. Не работаешь над защитой — тебя бьют, всё логично. В первом раунде попал вроде, но акцентированного удара не было, всё вскользь», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу Sport24.