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Дацик — о поражении от Романкевича: дочь впервые на бой пришла, а батя обосрался

Дацик — о поражении от Романкевича: дочь впервые на бой пришла, а батя обосрался
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Российский боец Вячеслав Дацик высказался после поражения в боксёрском поединке с белорусом Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Романкевич одержал победу техническим нокаутом.

«Первый раунд классно порубились, а дальше керосин кончился и пропустил плюшку. Мог ли продолжать? В стойке, наверное, упал бы, а в партере ещё могли бы повозиться. Керосин кончился ещё в первом раунде.

Это особенно обидное поражение? Сегодня дочь впервые на бой пришла, и батя обосрался. Но ничего, батяня ещё вернется.

Не готов был к бою: задышал, замедлился, лень уклончики было уже делать, на дыхании сказывалось — ну и плюху пропустил. Не работаешь над защитой — тебя бьют, всё логично. В первом раунде попал вроде, но акцентированного удара не было, всё вскользь», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу Sport24.

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