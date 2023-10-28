Исраэль Адесанья — о следующем бое: ждите возвращения в 2027 году

Бывший чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья сообщил, что вернётся в октагон в 2027 году.

«Я получал так много сообщений. Я проснулся, и меня так часто отмечали в социальных сетях. Хочется сказать, я не умер. Я не завершил карьеру. Успокойтесь, чёрт возьми. Я жив… 2027, ждите возвращения. Тогда с вами увидимся», – сказал Адесанья на YouTube-канале TheMacLife.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.

Отметим, что в данный момент Адесанья находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где он поддерживает своего друга француза Фрэнсиса Нганну, которому предстоит сразиться с британцем Тайсоном Фьюри.