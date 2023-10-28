Усик: Фьюри назвал себя королём, но король-то с голой жопой

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик заявил, что ему нечего терять, в отличие от британца Тайсона Фьюри, с которым ему предстоит провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

«Послушайте, у меня есть путь, по которому я иду. Меня не интересуют пояса. Я уже был чемпионом. Мне нечего терять! Вот абсолютно нечего! Да, я могу ещё раз стать чемпионом мира. Тайсону же есть много чего терять. Потому что он сам назвал себя королём! Но король-то с голой жопой!» — рассказал Усик в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт в декабре этого года или в начале следующего.

Ранее промоутер Усика высказался о тренировочном лагере украинского боксёра.