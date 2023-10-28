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Криштиану Роналду провёл стердаун с Тайсоном Фьюри перед боем британца с Фрэнсисом Нганну

Криштиану Роналду провёл стердаун с Тайсоном Фьюри перед боем британца с Фрэнсисом Нганну
Фьюри и Нганну
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Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл стердаун с британцем Тайсоном Фьюри в преддверии поединка Цыганского короля с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Битва взглядов Роналду и Фьюри

Битва взглядов Роналду и Фьюри

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Ранее прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание со 123,4 кг.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Отметим, что в Эр-Рияде присутствует множество звёзд первой величины из мира единоборств. К примеру, украинец Александр Усик вчера обнимался со своим будущим соперником по рингу Фьюри.

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну
29 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Фрэнсис Нганну
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