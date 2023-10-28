Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели стердаун перед боем Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели стердаун перед боем Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну
Аудио-версия:
Комментарии

Боксёры полутяжёлого веса Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели стердаун на турнире, в главном событии которого значится поединок между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну.

Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед боем Фьюри — Нганну:

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Вчера прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание со 123,4 кг.

Отметим, что в Эр-Рияде присутствует множество известных личностей в единоборствах. Помимо Бивола и Бетербиева, на турнире присутствуют украинец Александр Усик и новозеландец Исраэль Адесанья.

Ранее Фьюри провёл стердаун против футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Материалы по теме
Фото
Криштиану Роналду провёл стердаун с Тайсоном Фьюри перед боем британца с Фрэнсисом Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android