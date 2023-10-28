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Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели стердаун перед боем Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Боксёры полутяжёлого веса Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели стердаун на турнире, в главном событии которого значится поединок между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну.

Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед боем Фьюри — Нганну:

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Вчера прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание со 123,4 кг.

Отметим, что в Эр-Рияде присутствует множество известных личностей в единоборствах. Помимо Бивола и Бетербиева, на турнире присутствуют украинец Александр Усик и новозеландец Исраэль Адесанья.

Ранее Фьюри провёл стердаун против футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.