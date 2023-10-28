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«Чем больше шкаф, тем громче падает». Александр Усик — о встрече с Тайсоном Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик отреагировал на встречу с британцем Тайсоном Фьюри, которому сегодня, 28 октября, предстоит сражаться с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«В Украине мы говорим: «Чем больше шкаф, тем громче падает». Думаю, это прекрасно», – написал Усик в своих социальных сетях, прикрепив совместное видео с Фьюри.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт в декабре этого года или в начале следующего. При этом в команде британца рассказали, что поединок может состояться 23 декабря.

Поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Отметим, что ранее Фьюри провёл стердаун против футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.