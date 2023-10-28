Оливейра: Махачев и Волкановски — великие бойцы, нужно уважать их обоих

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра поделился мнением о бое россиянина Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски.

«Это только подтверждает то, о чём я говорил ранее. Речь о эволюции Ислама в стойке. Какое сильное впечатление он произвёл, когда начал бить низко, а закончил высоко. Нужно отдать ему должное.

Мы должны благодарить его, а также Волкановски за то, что он согласился на этот бой так быстро. Я имею в виду, нужно уважать их обоих. Они великие бойцы, и, очевидно, Ислам — великий чемпион», – сказал Оливейра в интервью MMA Hour.

Напомним, изначально Оливейра должен был драться за титул в лёгком весе с Махачевым на турнире UFC 294, но бразилец получил травму, из-за которой не смог выступить. В титульном бою его заменил Волкановски. Россиянин одержал победу над австралийцем в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.