Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон заявил, что не является тренером Фрэнсиса Нганну

Майк Тайсон заявил, что не является тренером Фрэнсиса Нганну
Майк Тайсон
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон рассказал, что является не тренером бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, а наставником.

«Я не тренер. Я наставник. Тренера может купить кто угодно, просто сказав: «Эй, потренируй этого парня». Я наставник, я предан своему бойцу. Когда его избивают, я тоже чувствую эти удары. Когда он нокаутирует кого-то, я чувствую победные аплодисменты», – сказал Тайсон в интервью GQ.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Вчера прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание со 123,4 кг.

Материалы по теме
Фото
Криштиану Роналду провёл стердаун с Тайсоном Фьюри перед боем британца с Фрэнсисом Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android