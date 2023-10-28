Майк Тайсон заявил, что не является тренером Фрэнсиса Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон рассказал, что является не тренером бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, а наставником.

«Я не тренер. Я наставник. Тренера может купить кто угодно, просто сказав: «Эй, потренируй этого парня». Я наставник, я предан своему бойцу. Когда его избивают, я тоже чувствую эти удары. Когда он нокаутирует кого-то, я чувствую победные аплодисменты», – сказал Тайсон в интервью GQ.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Вчера прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание со 123,4 кг.