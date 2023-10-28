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Фьюри объяснил, почему у него не возникнет проблем в бою с Усиком

Фьюри объяснил, почему у него не возникнет проблем в бою с Усиком
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался об ожидаемом поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Его тело не выдержит моё давление, но я смогу справиться с его давлением. Усик – парень весом 100 кг, в то время как я вешу 120 кг. Он не справится с тем, что я буду делать. Если бы я не был собой и мне пришлось бы драться с кем-то ростом за два метра и таким весом, и при этом он умеет бить, контратаковать, отступать и двигаться… Как вы победите этого человека?

Очевидно, его пытались нокаутировать, но у меня нет проблем с левшами, я большой человек и втыкаю в них обе руки. Он не уйдёт от меня на 20-футовом ринге. Он может бежать, но я буду преследовать его, у меня быстрые ноги. Я буду бить его, а затем остановлю. Гарантирую», — приводит слова Фьюри TNT Sports.

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