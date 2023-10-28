Пакьяо оценил шансы Нганну в боксёрском поединке с Фьюри

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо высказался о предстоящем поединке между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Тайсон Фьюри победит, я уверен в этом. Есть ли у Нганну шансы? Да, у него есть шанс, он сильный, но он давно не дрался, и, как по мне, Тайсон Фьюри победит», — сказал Пакьяо в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом соотечественника Дерека Чисору.

Нганну в последний раз проводил бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

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