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Дмитрий Бивол встретился с Шугаром Рэем Леонардом и Мэнни Пакьяо

Дмитрий Бивол встретился с Шугаром Рэем Леонардом и Мэнни Пакьяо
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Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), прилетевший в Саудовскую Аравию на боксёрский поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, встретился со звёздными гостями.

Россиянин опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо, а также с американцем Шугаром Рэем Леонардом.

«Рад находиться рядом с легендами», — написал Бивол в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

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