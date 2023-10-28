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Медведев, ведущий переговоры с UFC, победил Алибекова на турнире RCC

Завершился соглавный поединок турнира RCC Fair Fight 23. Россиянин Борис Медведев сразился в кикбоксёрском поединке с соотечественником Магомедсайгидом Алибековым.

Первый раунд получился пристрелочным. Немного ударов выбрасывали бойцы, в основном стараясь раскачать друг друга. Медведев активнее работал с дистанции ногами, Алибеков в концовке раунда выбросил несколько мощных лоу-киков.

Второй раунд получился более активным со стороны обоих бойцов. Алибеков попытался поработать первым номером в начале трёхминутки. Ближе к середине раунда Медведев перехватил инициативу, чаще попадал, а в концовке раунда бойцы порадовали зрителей разменами.

В третьем раунде Медведев пошёл вперёд, изначально отдав часть отрезка, но затем прибавив в точности и забрав концовку поединка.

Судейский вердикт: победа Бориса Медведева единогласным решением судей.